В Киеве из 530 пунктов обогрева («пункты несокрушимости»), 20% оказались закрытыми.
Об этом рассказал глава фракции "Слуга Народа" в ВР Давид Арахамия.
"Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно. Но мне стыдно, потому что в 20% эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты... Где-то есть три генератора, но они не подключены, где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то нет воды", - заявил Арахамия в эфире телемарафона.
Разрешать эту проблему планируют, в частности, с привлечением бизнеса и волонтеров.
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"Безусловно, будем давить и работать с городскими властями, чтобы в течение двух-трех дней решить все эти логистические организационные вопросы", - заявил глава фракции.
Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.
Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.
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