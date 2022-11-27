Сбежавших из Украины народных депутатов лишили всех должностей, а также не выплачивают заработную плату.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Около десяти народных депутатов, покинувших территорию Украины и до сих пор не вернувшихся к работе в парламенте", - сказал он.
По словам главы парламента, этих нардепов уволили со всех должностей, которые они занимали в Верховной Раде.
Также им не выплачивают заработную плату.
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"Мы ожидаем сейчас каких-то потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто. У нас основания лишения мандата четко прописаны в Конституции Украины, их семь. Мы не можем принять решения, кроме тех семи оснований, которые есть в Конституции. И Конституцию мы не можем изменить во время военного положения. Но мы найдем возможность, чтобы попрощаться с этими народными депутатами", - добавил Стефанчук.
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