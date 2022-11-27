Вооруженные силы Украины героически защищают страну на фронте. В частности, недавно военные вместе с бабушкой попали под атаку оккупантов.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".
На ролике видно, как украинские военные, несмотря на ужасные обстрелы пытаются спасти людей.
В частности, ВСУ пришли в дом женщины, по имени Галина, чтобы увести ее в более безопасное место. Они взяли ее одежду и усадили в автомобиль. Отметим, что дом женщины был в плохом состоянии из-за россиян.
Во время эвакуации они попали под обстрел оккупантов, и их машина разбилась. Им пришлось бежать, чтобы добраться до другого авто. На видео видно, что бабушка не сдавалась и даже веселила военных.
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"Спасение бабушки под шквальным огнем противника. А бабушка еще даст фору многим молодым!" - говорится под видео.
Кроме того, женщина дала военным молитву, которая будет их оберегать.
Также врач осматривал руку женщину, вероятно, женщина ее повредила во время обстрела.
"Я в полном боевом друг, назло всем", - сказала женщина.
В конце бабушка очень благодарила воинов, что несмотря на опасность, они все равно решились ее спасти.
Напомним, Подоляк предупредил украинцев о новых испытаниях.
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