Вооруженные силы Украины героически защищают страну на фронте. В частности, недавно военные вместе с бабушкой попали под атаку оккупантов.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

На ролике видно, как украинские военные, несмотря на ужасные обстрелы пытаются спасти людей.

В частности, ВСУ пришли в дом женщины, по имени Галина, чтобы увести ее в более безопасное место. Они взяли ее одежду и усадили в автомобиль. Отметим, что дом женщины был в плохом состоянии из-за россиян.

Во время эвакуации они попали под обстрел оккупантов, и их машина разбилась. Им пришлось бежать, чтобы добраться до другого авто. На видео видно, что бабушка не сдавалась и даже веселила военных.

"Спасение бабушки под шквальным огнем противника. А бабушка еще даст фору многим молодым!" - говорится под видео.

Кроме того, женщина дала военным молитву, которая будет их оберегать.

Также врач осматривал руку женщину, вероятно, женщина ее повредила во время обстрела.

"Я в полном боевом друг, назло всем", - сказала женщина.

В конце бабушка очень благодарила воинов, что несмотря на опасность, они все равно решились ее спасти.

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