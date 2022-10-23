"Военный самолёт Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске

Предварительно, он вылетел с авиазавода. ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино.

Информация о погибших и пострадавших выясняется", - отмечено в сообщении.

После этого в тг-канале BAZA появилось видео, которое запечатлило момент крушения самолета.



"Момент крушения истребителя (предположительно Су-30) в Иркутской области", - отмечено в было в публикации.

Ситуацию успел прокомментировать губернатор Иркутской области. Чиновник отметил, что самолет решил припарковаться на двухэтажном доме, куда он уже выехал.

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