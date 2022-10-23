Как пишет Politeka.net, о предварительным данным, военный самолет Су-30 упал на жилой дом. Об этом сообщают российские тг-каналы.
"Военный самолёт Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске
Предварительно, он вылетел с авиазавода. ЧП произошло в микрорайоне Ново-Ленино.
Информация о погибших и пострадавших выясняется", - отмечено в сообщении.



После этого в тг-канале BAZA появилось видео, которое запечатлило момент крушения самолета.
"Момент крушения истребителя (предположительно Су-30) в Иркутской области", - отмечено в было в публикации.

Ситуацию успел прокомментировать губернатор Иркутской области. Чиновник отметил, что самолет решил припарковаться на двухэтажном доме, куда он уже выехал.

Напомним, в россии разбились сразу два военных самолета: фото и что известно на данный момент

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