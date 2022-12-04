Уничтожение Черноморского флота может оказаться не неожиданностью, а довольно близкой перспективой.

Об этом рассказал глава правления центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

"Нужно понимать, что именно Юг, рядом с Крымом и по побережью Азовского моря, будет для врага проблемным. Потому что оккупанты будут опрокидывать силы оттуда и будут обнажать целые зоны".

А поскольку Черноморский флот захватчики так и не смогли качественно задействовать во время полномасштабной войны, кроме массированных обстрелов мирных жителей, его существование будет под угрозой.

Уничтожение Черноморского флота – это только вопрос времени. Фактически, его часть скоро пойдет ко дну. Можно сказать, что практически к середине следующего года большая боевая часть Черноморского флота уже не будет.

Политическая власть Кремля передала бразды правления военным. Россия будет отступать дальше, пытаясь уменьшить линию фронта, но рубиконом для нее станет Крым, куда украинские войска зайдут уже через полгода", - говорит Андрей Загороднюк.

Ранее, 17 октября, на жилой дом Ейска упал самолет.

В результате авиакатастрофы погибли 15 человек, пострадали более 20.

Всего через несколько дней, 23 октября, военный самолет упал на дом в Иркутске.

Также сообщалось о крушении российского вертолета в оккупированном Крыму.