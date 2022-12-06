Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Телеграм.
«Т-90М «Прорыв» это едва ли не единственное, что есть у ка**пов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать ка**пов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о "переломе" на фронте и успешной тактике ВСУ.
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Как сообщил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, уровень расхода боеприпасов со стороны РФ сейчас беспрецедентный.
"Именно потому что размах боевых действий и их интенсивность сравнимы только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит (вооружения в РФ, – прим. ред) сейчас уже наступает", – отметил Сырский.
Украинские защитники пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще до того, как они попадут на позиции врага.
"Враг не чувствует себя в безопасности, и при перевозке боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они вынуждены экономить", – добавил командующий.
Напомним также о новой массированной атаке по Украине, есть погибшие: повреждены дома и не только, кадры.
Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.