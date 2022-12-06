ВСУ держат под огневым контролем трассу между Сватовым и Кременной.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"На Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вглубь Луганщины. Трасса между Сватовым и Кременной - под огневым контролем наших военных. Оккупанты не могут быстро передвигать боекомплекты между этими городами", - сообщил Гайдай.

По словам Гайдая, российские захватчики тотально минируют территорию области.

"Строя оборону, оккупанты роют в земле целый комплекс коммуникаций. Вблизи Сватового россияне стянули много личного состава и техники. В населенных пунктах Сватовщины, где расквартированы российские военные, регулярно происходит "хлопок", - заявил глава обладминистрации.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о "переломе" на фронте и успешной тактике ВСУ.

Как сообщил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, уровень расхода боеприпасов со стороны РФ сейчас беспрецедентный.

"Именно потому что размах боевых действий и их интенсивность сравнимы только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит (вооружения в РФ, – прим. ред) сейчас уже наступает", – отметил Сырский.

Украинские защитники пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще до того, как они попадут на позиции врага.

"Враг не чувствует себя в безопасности, и при перевозке боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они вынуждены экономить", – добавил командующий.

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