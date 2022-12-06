В оккупированном Мелитополе во вторник утром, 6 декабря, раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Сообщается, что взрыв произошел у подъезда коллаборанта Николая Волыка.

"В 6 утра было громко около подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. Вероятно "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился", — говорится в сообщении мэра.

До полномасштабного вторжения рф в Украину Волык возглавлял местную социалистическую партию и был депутатом Мелитопольского районного совета.

После оккупации города Волык стал активным приспешником местных захватчиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ держат под огневым контролем трассу между Сватовым и Кременной.

"На Сватовском и Кременском направлениях ВСУ продвигаются вглубь Луганщины. Трасса между Сватовым и Кременной - под огневым контролем наших военных. Оккупанты не могут быстро передвигать боекомплекты между этими городами", - сообщил Гайдай.

По словам Гайдая, российские захватчики тотально минируют территорию области.

"Строя оборону, оккупанты роют в земле целый комплекс коммуникаций. Вблизи Сватового россияне стянули много личного состава и техники. В населенных пунктах Сватовщины, где расквартированы российские военные, регулярно происходит "хлопок", - заявил глава обладминистрации.

Напомним также о новой массированной атаке по Украине, есть погибшие: повреждены дома и не только, кадры.

Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.