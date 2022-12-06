Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Если в Венгрии так хотят двигаться к миру, то можно начать с призыва к России прекратить войну. Судя по такому количеству встреч с российскими представителями, возможность для такого шага должна была уже найтись", – написал Николенко.

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Напомним, ранее государственный секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Будапешт не будет тренировать украинских военных на своей территории.

«Некоторые европейские страны тренируют украинских военных. В Венгрии – нет. Мы сказали "нет". Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», – заявил Менцер.

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Ранее сообщалось, что ВСУ в ходе наступательных операций захватили новейший российский танк Т-90М «Прорыв».

Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Телеграм.

«Т-90М «Прорыв» это едва ли не единственное, что есть у ка**пов новейшее. Но они как не умели, так и не умеют всем этим пользоваться, поэтому охотно поставляют столь нужное оружие для ВСУ. Теперь этот танк будет охотно уничтожать ка**пов», — говорится в сообщении.

Напомним также о новой массированной атаке по Украине, есть погибшие: повреждены дома и не только, кадры.

Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.