Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин вернулся в Москву, его попытка повоевать в Украине провалилась.

Об этом сам боевик написал в российской соцсети "ВКонтакте".

Террорист сообщил, что прибыл в конце первой декады октября в "ДНР". 14 октября он пошел в один из военкоматов и подал заявление с просьбой о добровольной мобилизации.

Стрелков добавил, что его зачислили в состав маршевой роты мотострелковой бригады 1-го корпуса "Народной милиции ДНР".

"В рамках выполнения обязанностей начальника штаба батальона, в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады меня тоже давно нет", — написал российский террорист Гиркин.

Стрелков-Гиркин заявил о своем незаконном пребывании в террористических войсках, ношении оружия и боеприпасах, а также выездах в районы боевых действий.

"Если бы со мной что-либо случилось — то это было бы представлено исключительно как самодеятельность авантюриста Гиркина или несчастным случаем при проведении волонтерской деятельности? С полным отсутствием обязательств со стороны ВС РФ/"ДНР" по отношению ко мне", — резюмировал Гиркин.

В результате вечером 5 декабря Стрелков, согласно его же рассказу, вернулся в Москву.

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