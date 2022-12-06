План «Сирена» введен в Ростовской области после нападения на полицейских в Новошахтинске.

Мужчина с пулемётом в Новошахтинске может быть дезертиром. Сейчас в городе закрывают выезды и детские сады, сообщают росСМИ.

Мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции и ранил одного патрульного, пока что не нашли. По данным полиции, стрелок может быть дезертиром.

Жителей просят быть внимательными и понапрасну не выходить на улицу. В городе закрывают детские сады, выезд из города тоже закрыт.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе во вторник утром, 6 декабря, раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Сообщается, что взрыв произошел у подъезда коллаборанта Николая Волыка.

"В 6 утра было громко около подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. Вероятно "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился", — говорится в сообщении мэра.

До полномасштабного вторжения рф в Украину Волык возглавлял местную социалистическую партию и был депутатом Мелитопольского районного совета.

После оккупации города Волык стал активным приспешником местных захватчиков.

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