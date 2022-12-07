Шойгу выдал, что это якобы ВСУ стреляют по Запорожской атомной электростанции.
С таким заявлениями Шойгу выступил 6 декабря на селекторном совещании в министерстве обороны РФ. Его процитировали российские СМИ.
"За последние две недели по Запорожской АЭС армия Украины выпустила 33 снаряда, это "ядерный терроризм", – заявил российский министр.
Ранее сообщалось, что эксперт отметил, что в ходе любой своей наступательной операции оккупанты неизбежно сталкиваются с тем, что их подразделения очень быстро теряют боеспособность из-за потерь, как в личном составе, так и в технике.
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Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко
В связи с этим, подчеркивает аналитик, любой их эпический напор, постепенно сходит на нет.
Также Коваленко высказал уверенность, что в ближайшее время компенсация потерь прибудет в максимально сжатые сроки, ведь российское командование считает локацию Бахмута максимально приоритетной.
Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".
Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупантам досталось: ВСУ ликвидировали сотни захватчиков, вертолет и не только, свежая сводка.