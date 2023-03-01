Однако, как заверил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN, украинское командование не принимало решения о выходе Сил обороны из города.

По его словам, если командование видит угрозу личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, происходит отвод войск.

«Но делаем это организованно, без паники», - сказал спикер.

Необходимость принятия подобного решения командование оценивает в каждой конкретной ситуации.

"Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - подчеркнул Череватый.

Добавим, что в Бахмуте до сих пор остаются гражданские люди и даже дети. По данным ООН речь идет о четырх тысячах мирных жителей.

Водоснабжения, отопления, электроэнергии в городе нет, взрывы гремят ежесекундно. По словам военных ВСУ, "вагнеровцев" усилили регулярной армией рф.

На окраинах города идут стрелковые бои, летают мины, но воинам ВСУ все же удалось немного "приглушить" врага.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне пытаются окружить Бахмут, а ВСУ могут отступить.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся наступать на еще двух направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия после Украины нацелилась на новую страну.