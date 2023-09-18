Известный украинский журналист редактор портала “Хвиля” заявил, что украинцам предстоит пережить очень тяжелую зиму. Это связанно с обстрелами рф энергетической инфраструктуры. Еще одна причина — плохая подготовка к зиме. Когда время было потрачено чтобы перекладывать «брусчатку и асфальт».

“А если не повезет и недельку будет минус двадцать? А если будет минус двадцать и прилеты ракет? Почему население должно страдать из-за того, что вы не способны организовать элементарные процессы или жадны настолько, что будете потрошить Украину даже стоя на краю у гробовой доски?”, - написал Романенко.

По его словам, Министерство энергетики "наконец-то проснулось" в сентябре месяце и заявило о том, что из-за ожидаемых атак россиян на нашу энергосистему, мы должны увеличивать добычу угля для того, чтобы избежать отключений света зимой.

Возникает много вопросов, почему этим решили заняться именно сейчас, когда до старта отопительного сезона остается чуть больше месяца, чем профильное ведомство занималось все это время.



Журналист отмечает о том, что чиновники явно планируют восстанавливать энергосистему "как Бог даст", а все проблемы и проблемы, которые с этим будут связаны, переводить на ракетные обстрелы.



"За полтора месяца до отопительного сезона и через полтора года войны по щучьему приказу, по моему желанию добыча угля вырасти раз-два! Прошлой зимой мы так справились, что даст Бог и этой справимся, а если не справимся, то скажем, что это все агрессор и проклятые социологии”, - пишет Романенко у себя в телеграм-канале.

Как сообщала Politeka, Краев заявил, что на фоне встречи Ким Чен Ына с путиным мы видим, что Германия готова все больше и больше помогать Украине.

Также Politeka писала о том, что Чаленко объяснил, как решить вопрос с зерном и улучшить польско-украинские отношения.