Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что торговая война с Польшей плохо отразится на Украине.



"Безумие в чистом виде. Втягиваться в торговую войну со страной, которая дает 15% экспортной выручки и являются ключевым хабом по доставке оружия в Украину. Тупо безумие. Или расчет? Как думаете?", - написал Романенко у себя в телеграм-канале.

И опубликовал соотвествующую инфографику.

Поэтому, по мнению Романенко, важно помнить о том, что мы очень зависим от союзников, в частности Польши.

“Я считаю, что пока у Украины нет альтернативы Жешуву, она может проиграть войну, если будет тупо лезть в **** по всем фронтам. Именно так делали УНР и Директория, когда, например, на Парижской конференции один из делегатов кричал Черчиллю, что «натовче йому пику». Черчилль, впрочем, этого даже не заметил, а на самой конференции были полностью проигнорированы интересы Украины. Поэтому все любители помахать шашкой, потому что искренне уверены, что весь мир должен Украине, при продолжении такой политики рискуют оказаться в ситуации, как Директория в 1919 году”, - написал Романенко.

Он призывает подумать, какие аргументы есть у Украины повлиять на Польшу, а какие у Польши на Украину.

“Украина зависит от Польши больше, чем Польша от Украины. Поэтому по попытки шантажировать Польшу заранее обречены на провал. Но самое опасное, что мы втянулись в такие конфликты не только с Польшей, но с США, Израилем, Британией, Словакией. Причем зависимость от США тотальная. Наивно думать, что все они будут закрывать глаза на этот упоротый шантаж и полнейшее игнорирование реальности нашими «гениями». Результатом будет неизбежная, жесткая посадка, где никакой соломы не будет”, - подытожил Романенко.

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