Погода в Україні у неділю буде спекотною і одночасно дощовою

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували прогноз на неділю. Останній вихідний день буде дуже спекотним. При цьому у всіх областях без винятку очікуються грозові дощі. Температура впаде тільки в західних областях, де буде найкомфортніше.

Так, на Сході в неділю буде справжнє спекотне літо. Температура там підніметься до 29-32 градусів. Грозові дощі не врятують українців, які проживають в цих регіонах, від спеки.

У центральних областях будуть грози і температура в районі 26-28 градусів. Вночі температура буде більш комфортною - до 15-18 градусів.

На півдні очікуються грози, дощі та 26-29 градусів тепла. Вночі опадів не очікується.

Прохолодніше всього 4 червня буде в західних областях. Там температура опуститься до 21-25 градусів. Найнижча температура очікується в Закарпатській та Львівській областях. Ближче до центральних регіонів буде рости і температура. При цьому, вже в найближчі дні температура на Заході буде підніматися. Спека повернеться в регіон, що не дуже сподобається місцевим жителям.

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