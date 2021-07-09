Трагедія сталася в шведському місті Еребру в четвер увечері, 8 липня. Повідомляється про дев'ять жертв
Так, недалеко від злітно-посадкової смуги впав невеликий гвинтовий літак моделі DHC-2 Turbo Beaver. На борту перебували вісім парашутистів і льотчик, всі дев'ять людей загинули, пише видання Aftonbladet з посиланням на місцеву поліцію, передає Politeka.net.
Відомо, що літак був орендований командою, щоб взяти участь у стрибковому тижні в Еребру. За даними правоохоронців, він розбився незабаром після зльоту і впав на місцевості поруч зі злітно-посадковою смугою. В результаті аварії літак спалахнув.
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Причини авіакатастрофи поки ще невідомі, ведеться розслідування.
Кілька шведських політиків написали в соціальних мережах, висловивши жаль з приводу трагедії. Зокрема, прем'єр-міністр Стефан Левен повідомив у Twitter: "З великим сумом і тривогою я отримав сьогодні ввечері трагічну інформацію про авіакатастрофу в Еребру. Я думаю про жертви, їхні сім'ї та близьких у цей дуже важкий час. Я хочу висловити свої найглибші співчуття у зв'язку з їх горем".
У Мережі з'явилися кадри аварії.
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