На Львівщині люди врятували мотоцикліста, який врізався в маршрутку

Інцидент стався 13 липня у Винниках, пишуть місцеві ЗМІ.

Чоловік за кермом мотоцикла на величезній швидкості влетів в автобус і від удару він залетів під нього.

"Одне з коліс автобуса притиснуло йому ногу. Але він дихав і дивився на людей. Спочатку пробували, щоб автобус від'їхав. Але заднім мостом почало тягнути і мотоцикліста. Тоді водії інших машин принесли домкрати", - поділився очевидець аварії.

Спецзасоби не допомогли підняти маршрутку і тоді всі люди, які знаходилися поруч спробували змістити з місця транспортний засіб.

"Це нам пощастило зробити, але колесо на ресорах не зрушилося. Довелося одним людям піднімати руками задню частину автобуса, а іншим також руками-заднє колесо", - поділився чоловік.

Спочатку вдалося звільнити ногу потерпілого, а потім на допомогу йому приспіли медики зі стоматологічної клініки, яка знаходилася поруч.

На щастя, горе-мотоцикліст вижив - у нього зламана рука, зараз він знаходиться в лікарні.

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