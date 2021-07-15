Погода в Україні в четвер, 15 липня, буде дуже спекотною, опади прогнозують тільки в західних областях

За даними Українського гідрометцентру, температура повітря сягатиме + 33...+ 35 градусів.

У більшості регіонів буде сонячно і сухо. Найспекотнішу погоду прогнозують на Сході – у Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується до +35. У більшості інших областей - +32...+34. Трохи прохолодніше буде на Закарпатті, і ті істотно, там стовпчики термометрів можуть опуститися до + 29.

Спекотно буде і в столиці- + 31...+33.

Серйозних дощів у четвер в Україні не буде через антициклон. Однак в деяких областях є ймовірність локальних злив. До таких належить Волинська, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська.

У західних областях - від 30 до 33 градусів вище нуля, вночі температура триматиметься в межах 18-20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 15 липня:

У центральних областях-вдень від 32 до 34 градусів тепла, вночі прогнозують від 20 до 22 градусів.

У північних областях температура вдень повітря прогріється до 32-34 градусів тепла, а вночі буде від 20 до 22.

У західних областях - від 30 до 33 градусів, вночі температура триматиметься в межах 18-20 градусів.

На сході вдень буде від 33 до 35, вночі – від 20 до 22.

На півдні температура буде - від 34 до 34 градусів вдень, і від 20 до 23 градусів вночі.

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