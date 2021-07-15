Українська телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП

Аварія сталася на Рибальській набережній у Києві, пише ТСН.

Машина, в якій перебувала телеведуча, влетіла у самоскид.

Водії звинувачують у події власника проїжджаючого повз скутера, але той свою провину не визнає.

Зі слів очевидців, кур'єр підрізав вантажівку, а мікроавтобус вчасно не зорієнтувався і врізався у вантажівку.

Зараз Вітвіцька знаходиться в лікарні разом з подругою.

Журналістці провели обстеження і зробили МРТ, а її знайома зламала ногу.

Хто винен в аварії насправді, надалі належить встановити правоохоронцям.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.

Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що сімейну пару збили на переході, відео з місця.

Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.