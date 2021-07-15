Українська телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП
Аварія сталася на Рибальській набережній у Києві, пише ТСН.
Машина, в якій перебувала телеведуча, влетіла у самоскид.
Водії звинувачують у події власника проїжджаючого повз скутера, але той свою провину не визнає.
Зі слів очевидців, кур'єр підрізав вантажівку, а мікроавтобус вчасно не зорієнтувався і врізався у вантажівку.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Потап "наїхав" на футболіста Зінченка в Туреччині, фото: "Поцупив ключі..."
Спливли справжні імена Злати Огневич, Лілії Ребрик, Барських та інших зірок: "Навіть уявити не могла"
Вікторія Булітко з "Дизель шоу" повідомила про свій стан після вакцинації: "Тримайтеся"
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Зараз Вітвіцька знаходиться в лікарні разом з подругою.
Журналістці провели обстеження і зробили МРТ, а її знайома зламала ногу.
Хто винен в аварії насправді, надалі належить встановити правоохоронцям.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.
Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що сімейну пару збили на переході, відео з місця.
Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.