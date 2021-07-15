На Москву рухається небезпечна негода
Як передає Politeka.net, в МНС Росії вже поширили екстрене попередження про грозу з градом і вітрі до 17 м/с найближчим часом і до кінця доби в Московській області.
Виходячи з прогнозу погоди, протягом 2 годин очікується дощ, на карті опадів можна відстежити, де підуть дощі і коли вони закінчаться.
Негода вже почала підбиратися до столиці РФ - в мережі опублікували кадри смерч в Митищах.
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Рятувальники попереджають, що гроза в Москві триватиме не менше доби.
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