На Москву рухається небезпечна негода



Як передає Politeka.net, в МНС Росії вже поширили екстрене попередження про грозу з градом і вітрі до 17 м/с найближчим часом і до кінця доби в Московській області.



Виходячи з прогнозу погоди, протягом 2 годин очікується дощ, на карті опадів можна відстежити, де підуть дощі і коли вони закінчаться.

Негода вже почала підбиратися до столиці РФ - в мережі опублікували кадри смерч в Митищах.

Кілька годин вже заливає Одінцово. Рівень води на вулицях піднявся майже до 30см.

Рятувальники попереджають, що гроза в Москві триватиме не менше доби.

Нагадаємо, ураган пронісся по українському місту, вітер зніс дахи і дерева: кадри лютої стихії.

Як повідомляла Politeka, до Криму прийшла нова стихія на зміну зливи, пляжі немов покриті снігом: кадри лютої негоди.

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