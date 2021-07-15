Дружина не знає, де він міг заразитися

В результаті важкої хвороби пішов з життя знаменитий російський музикант Петро Мамонов

Сумну новину повідомила в четвер, 15 липня, дружина артиста. 70-річний музикант, актор, автор безлічі моновистав хворів коронавірусом. 1 липня його госпіталізували з 87% ураження легень. Хвороба протікала вкрай важко і вже на наступний день після госпіталізації Мамонова підключили до ШВЛ.

Лікарі боролися за життя музиканта протягом двох тижнів, проте 15 липня його не стало. При цьому дружина Мамонова зізнавалася, що не знає, де її чоловік міг спочатку заразитися, адже в останні роки він жив на самоті під Москвою. Два роки тому музикант переніс інфаркт і операцію на серці.

Мамонов був засновником і лідером культової російської групи «Звуки Му», яка мала велику популярність на сцені російського року в 80-х і 90-х роках.

Артист також знімався у фільмах. Його найвідомішими роботами були ролі в таких картинах, як: "Голка", "Таксі-Блюз", "Острів".

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