У Росії сталася чергова авіакатастрофа
Як передає Politeka.net, Подробиці повідомляє Telegram-канал "Life shot".
Літак Ан-28, на борту якого перебувало 19 пасажирів і чотири члени екіпажу, зник з радарів о 4 годині за місцевим часом.
Зв'язок з пілотам обірвався відразу після зльоту.
За попередньою інформацією, відмовив один з двигунів літака.
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Через кілька годин пошуків, рятувальники виявили АН-пілоти зуміли направити некеровану махину на пересічену місцевість.
На щастя, інцидент обійшовся без жертв. На місце аварії вже прибули рятувальники на вертольоті. На ньому людей і евакуюють.
Варто відзначити, що вже друга авіакатастрофа в Росії за останні тижні.
Раніше в Кемеровській області літак відразу після зльоту завалився на лівий борт. На борту було 17 осіб.
В результаті аварії обірвалися життя чотирьох людей, ще 8 отримали різні травми.
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