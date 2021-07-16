На борту було 19 осіб

У Росії сталася чергова авіакатастрофа

Як передає Politeka.net, Подробиці повідомляє Telegram-канал "Life shot".



Літак Ан-28, на борту якого перебувало 19 пасажирів і чотири члени екіпажу, зник з радарів о 4 годині за місцевим часом.

Зв'язок з пілотам обірвався відразу після зльоту.

За попередньою інформацією, відмовив один з двигунів літака.



Через кілька годин пошуків, рятувальники виявили АН-пілоти зуміли направити некеровану махину на пересічену місцевість.

На щастя, інцидент обійшовся без жертв. На місце аварії вже прибули рятувальники на вертольоті. На ньому людей і евакуюють.

Варто відзначити, що вже друга авіакатастрофа в Росії за останні тижні.

Раніше в Кемеровській області літак відразу після зльоту завалився на лівий борт. На борту було 17 осіб.

В результаті аварії обірвалися життя чотирьох людей, ще 8 отримали різні травми.

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