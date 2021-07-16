Соліст "Хору Турецького" Борис Горячев помер у віці 49 років

Про це повідомляють на офіційній сторінці колективу в Instagram, передає Politeka.net.

Відзначається, що артист не зміг подолати коронавірус.

"Бориса Горячева з нами більше немає ... 3 тижні він боровся з цією заразою!!! Ми молилися і сподівалися на диво!!! Але у Бога свої плани ... і ковід виявився сильнішим", - йдеться в повідомленні.

Колеги Бориса Горячева глибоко засмучені трагедією.

"Цю втрату важко усвідомити. Боляче навіть думати про те, що Бориса більше немає з нами. Висловлюємо глибокі співчуття всій його родині і близьким людям. Борис багато значив для всіх нас, і він заслуговує більше слів, ніж можна зараз сказати або написати. Світла пам'ять про нього буде назавжди в наших і ваших серцях!» - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Горячев відрізнявся позитивом і життєрадісністю, які зберіг до останнього.

Відхід артиста приголомшив і його шанувальників.

"Жахлива новина 😪 😪 😪 співчуття всьому колективу і рідним... світла Пам'ять" » " Боже, у мене істерика 😭 як Бориса не стало?! Господи, царство йому небесне. Я відмовляюся вірити", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, трагедією закінчилися пошуки відомого музиканта: його колишня дружина знайшла тіло артиста, деталі.

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