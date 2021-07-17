Стало відомо про загибель двох людей в Миколаївській області

В Україні сталася нова авіакатастрофа, в результаті якої загинули двоє людей. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС в Миколаївській області.

Так, 17 липня близько шостої години ранку біля села Зайве (Миколаївська область) впав вертоліт Мі-2 приватного агропідприємства "Меридіан-Авіа-Агро". В результаті аварії сталася пожежа.

Повідомляється про те, що загинули пілот і його помічник.

На місці події працювали співробітники відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Пожежа становила шість квадратних метрів, рятувальники локалізували її о 06:15, а ліквідували - о 6:35.

Причину події встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, п'ятого липня в озеро у Вармінсько-Мазурському воєводстві в Польщі впав вертоліт. На борту перебували троє українців.

В результаті постраждали жінка з дочкою і пілот вертольота. Найбільше постраждала перша, у якої травмувався хребет.

Причини аварії поки не встановлені.

За попередніми даними, у вертольота сталися проблеми з двигуном. Борт повністю затонув в озері, його знайшли на глибині 13 метрів.

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