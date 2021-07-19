Погода в Україні 19 липня порадує жителів західних регіонів і засмутить українців на Сході

Як пише Politeka.net, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, новий тиждень почнеться з несподіваних перепадів температур. Захід і центральні регіони заллє грозовими дощами. Очікуються зливи, град та інші аномальні прояви. Східні регіони в цей час будуть страждати від аномальної спеки. В окремих регіонах температура підніметься до 36 градусів.

Синоптики прогнозують, що така погода збережеться в Україні до 21 липня, після чого дощі накриють всю територію країни, поступово знижуючи температуру.

У понеділок же, в західних областях температура опуститься до 24-26 градусів. На пару градусів спекотніше буде в Закарпатській області. У всіх регіонах Заходу очікуються грозові дощі.

У центральних регіонах дощитиме, але температура буде значно вищою, ніж у західних областях. У центрі стовпчики термометра прогріються до 28-33 градусів.

Трохи спекотніше буде на півдні, там очікується близько 33-36 градусів. При цьому в південних областях в понеділок не буде дощів. У східних регіонах очікується аномальна спека до 35-36 градусів.

Нагадаємо, що столиця постраждала від сильної негоди, пилова буря і злива наробили проблем.

А ще Politeka повідомляла, що Україну атакували зливи, град і шквали, оголошено штормове попередження.

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