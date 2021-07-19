На популярних українських курортах таких як, Кирилівка і Лазурне фіксується справжнє нашестя медуз, через якого відпочинок стає просто неможливим
Люди приїхали на море навіть не можуть толком скупатися через сильного печіння.
На кадрах видно, що пляжі Кирилівки і блакитного всіяні мертвими медузами. При цьому у воді їх плаває величезна кількість.
"Купатися неможливо", - пишуть в мережі.
Пляж усіяний мертвою живністю і на косі Пересип. При цьому наголошується, що метрвих медуз ніхто не прибирає.
Відзначається, що деякі туристи намагаються ігнорувати навалу. Хтось продовжує купатися і засмагати на пляжах. Але все ж багато кого навала медуз дуже бентежить, і заважає насолоджуватися відпочинком.
Нагадаємо, при опіку медуз потрібно негайно вийти з води. Місце опіку можна обробити 5%-м розчином оцту. При сильному болі прикласти лід і прийняти знеболююче.
Якщо з'явиться алергічна реакція потрібно прийняти антигістамінний засіб. А ось терти і чесати уражене місце забороняється, так можна тільки нашкодити.
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