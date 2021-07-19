На популярних українських курортах таких як, Кирилівка і Лазурне фіксується справжнє нашестя медуз, через якого відпочинок стає просто неможливим

Люди приїхали на море навіть не можуть толком скупатися через сильного печіння.

На кадрах видно, що пляжі Кирилівки і блакитного всіяні мертвими медузами. При цьому у воді їх плаває величезна кількість.

"Купатися неможливо", - пишуть в мережі.

Пляж усіяний мертвою живністю і на косі Пересип. При цьому наголошується, що метрвих медуз ніхто не прибирає.

Відзначається, що деякі туристи намагаються ігнорувати навалу. Хтось продовжує купатися і засмагати на пляжах. Але все ж багато кого навала медуз дуже бентежить, і заважає насолоджуватися відпочинком.

Нагадаємо, при опіку медуз потрібно негайно вийти з води. Місце опіку можна обробити 5%-м розчином оцту. При сильному болі прикласти лід і прийняти знеболююче.

Якщо з'явиться алергічна реакція потрібно прийняти антигістамінний засіб. А ось терти і чесати уражене місце забороняється, так можна тільки нашкодити.

Нагадаємо про нашестя медуз в Азовському морі виходить за рамки, постраждала дитина: "на тілі з'явилася..."

Як повідомляла Politeka, смерчі з мільйонів комарів пронеслися містом: кадри зловісної аномалії.

Також Politeka писала, що "матусі, що діється": море на українському курорті перетворилося на кисіль з медуз, кадри.