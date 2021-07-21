На 74-му році життя помер популярний шансоньє Геннадій Жаров

20 липня стало відомо про раптову смерть відомого шансоньє Геннадія Жарова. Він прославився альбомом "Ушаночка", який випустив в 1990-му році. Про це повідомляє Радіо " Шансон" у своєму Instagram.

Геннадій почав писати перші пісні на початку 1970-их років. А вже в 1992-му році артист створює групу "Амністія-2". Після цього виходить альбом "Ушаночка", який приносить широке визнання. Останній альбом виходить в 2017 році зі співачкою Аллою Ковнір.

Відзначимо, що артист закінчив хімічний технікум, після чого був терміново призваний на службу. Там він виступав басистом армійського вокально-інструментального ансамблю.

Користувачі мережі висловлювали в коментарях слова співчуття і підтримки рідним: "Світла пам'ять!", "Спасибі за "Ушаночку", "Вічна пам'ять", "Земля пухом, пішла Легенда", "Світла пам'ять Гені", "Дуже непоправна втрата, дуже шкода! Але пісні вони без терміну, вони на століття, значить і він з нами в наших серцях! Світла пам'ять"

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