Понад 10 пожежників працювали на місце подій на Донеччині

На території Авдіївського коксохімічного заводу в місті Авдіївка (Донецька область) сталося загоряння. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС України.

Так, про загоряння стало відомо близько 9.30 21 липня. Як виявилося, загорілася конвеєрна стрічка коксового цеху №1.

На місце події прибули 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Бійці ДСНС з'ясували, що вогонь охопив площу на висоті 20 м завдовжки 70 м.

По фото видно, що через пожежу в небо повалив чорний дим. На щастя, ніхто не постраждав.

Виробничий процес зупиняти не довелося. Пожежу було локалізовано о 10:12, а ліквідовано о 10:21.

Зазначимо, днями сталася пожежа на іншому підприємстві - на хімзаводі "Рівнеазот "(Рівненська обл.). В результаті навіть сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. В результаті ніхто не постраждав, але людей налякала велика руда хмара.

Пізніше в мережі розкрили деталі, в результаті з'ясувалося, що фахівці впоралися з нештатною ситуацією протягом 40 хвилин.

Однак все ж стався викид нітрозних газів в незначній кількості, й показники повітря залишилися в межах допустимих норм.

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