Після тривалого періоду спеки з температурами, що не опускалися нижче + 30 градусів в більшості областей, в Україну прийде довгоочікувана прохолода

Синоптики з Укргідрометцентру розповіли, як зміниться погода в країні вже в четвер, 22 липня. Згідно з їхнім прогнозом, в цей день більшу частину України накриють дощі. Без опадів буде тільки в Чернігівській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

В цілому середня температура по країні різко знизиться: найспекотніше буде в Луганській і Одеській областях, але навіть там денні температури не перевищать +28 градусів.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів, а вдень – від +22 до + 24.

На заході нічні температури коливатимуться від +12 до +16 градусів, а денні – від +21 до + 24.

У центрі України вночі температури опустяться до + 15 ... +17 градусів, а вдень коливатимуться від +23 до +25.

У східних областях частково збережеться спека: вночі очікується від +17 до +20 градусів, а вдень – від +24 до +28.

На півдні температури також будуть досить високими: вночі – від +17 до +20, а вдень – від +24 до +28 градусів.

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