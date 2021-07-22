Померла відома актриса, яка прославилася ролями розпусних і фатальних жінок

Стало відомо про смерть Франсуази Арнуль, яка померла в паризькому госпіталі після тривалої хвороби. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на France24.

Про смерть зірки стало відомо 20 липня, їй було 90 років.

У 1950-ті роки Франсуаза вважалася найгарячішою жінкою во французькому кінематографі. Зірка прославилася ролями фатальних і розпусних жінок, але пізніше її змістила Бріжит Бардо.

Примітно, що популярність до Арнуль прийшла після появи її в мюзиклі 1955 року з Жаном Габеном "Французький канкан".

Майбутня зірка народилася 3 червня 1931 року на території нинішнього Алжиру в сім'ї генерал-артилериста і актриси. У 1945-му сім'я переїхала в Париж.

Свою першу роль Француаза отримала в 17 років, вона зіграла танцівницю в драмі "Крах". Оскільки дівчина була неповнолітньою, у відвертих сценах її замінила дублерка.

У 2016 році актриса закінчила кар'єру. Свою останню роль вона виконала в драмі "Тупиця" з Картин Деньов.

Всього за своє життя Арнуль знялася приблизно в 100 фільмах і серіалах, серед них: "Заборонений плід", "Спальня старшокласниць", "Коли б Париж повідав нам", "Диявол і десять заповідей".

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