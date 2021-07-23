В Україні вже кілька днів вирує стихія
Так, наприклад у Києві негода паралізувала рух транспорту.
Крім того близько ста населених пунктів у восьми областях були знеструмлені.
Рятувальники евакуювали 18 осіб, в Донецькій області померла одна людина і 7 українців госпіталізовані після падіння дерев.
На популярному українському курорті Кирилівці відпочивальники зафіксували потужний торнадо.
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Справжній шторм з градом і шквальним вітром обрушився на узбережжя Азовського моря. Ситуація торкнулася і відвідувачів узбережжя Бірючого острова, де утворився повітряний вихор.
Нагадаємо, раніше в Кирилівці жінка провалилася в яму з медузами.
Деякі недобросовісні туристи закопують медуз прямо на пляжах.
У Кирилівці в одну з таких ям провалився чоловік.
"Будь ласка, не влаштовуйте" братські могили " і не присипати зверху пісочком. Вчора доросла людина провалився по пояс, а завтра, не дай Боже, дитина! Повірте, смішного мало", - розповіла відпочиваюча.
Самостійно з ями вона не змогла вибратися, тому їй допомогли четверо чоловіків.
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