В Україні вже кілька днів вирує стихія

Так, наприклад у Києві негода паралізувала рух транспорту.

Крім того близько ста населених пунктів у восьми областях були знеструмлені.

Рятувальники евакуювали 18 осіб, в Донецькій області померла одна людина і 7 українців госпіталізовані після падіння дерев.

На популярному українському курорті Кирилівці відпочивальники зафіксували потужний торнадо.

Справжній шторм з градом і шквальним вітром обрушився на узбережжя Азовського моря. Ситуація торкнулася і відвідувачів узбережжя Бірючого острова, де утворився повітряний вихор.

Нагадаємо, раніше в Кирилівці жінка провалилася в яму з медузами.

Деякі недобросовісні туристи закопують медуз прямо на пляжах.

У Кирилівці в одну з таких ям провалився чоловік.

"Будь ласка, не влаштовуйте" братські могили " і не присипати зверху пісочком. Вчора доросла людина провалився по пояс, а завтра, не дай Боже, дитина! Повірте, смішного мало", - розповіла відпочиваюча.

Самостійно з ями вона не змогла вибратися, тому їй допомогли четверо чоловіків.