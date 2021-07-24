Вихідні в Україні почнуться з теплої та сонячної, але при цьому не надто спекотної погоди

Про те, якою буде субота, 24 липня, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Після довгої спеки, на зміну якій прийшли дощі з грозами і різке похолодання, погода в Україні стабілізується. При цьому температури будуть досить комфортними: не вище +28 градусів.

Опадів у суботу також не очікується: по всій країні буде сонячно.

На півночі країни стовпчики термометрів вночі покажуть від +13 до +15 градусів, а вдень – від +25 до + 28.

У західних областях вночі температури опустяться до + 12...+15 градусів, а вдень повітря прогріється до +23 ... +27.

У центрі України вночі очікується від +13 до +16 градусів, а вдень – від +25 до + 28.

У східних областях нічні температури коливатимуться від +13 до +16 градусів, а денні – від +26 до + 28.

На півдні вночі очікується від +15 до +20 градусів, а вдень – від +26 до + 28.

Синоптики також попередили, що в суботу у Волинській, Житомирській, Донецькій, Луганській та Харківській областях і в Криму спостерігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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