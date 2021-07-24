Стало відомо про смерть актора і бодібілдера Майка Мітчелла

Смерть настала 23 липня в Туреччині, акторові було 65 років. Близькі розповіли, що артист помер від природних причин.

За інформацією TMZ, Майк Мітчел пішов з життя в човні.

Менеджер актора з жалем зазначив, що той був чесною людиною, справжнім артистом і його другом. Раптова смерть стала ударом для багатьох.

"Для мене завжди було честю працювати менеджером на вас.

Прийміть мої щирі співчуття, дружина Деніз Мітчелл, і діти.

Познайомитися з вами й дружити було безцінно. Спочивай з миром", - написав представник актора.

Прорив в акторській діяльності у Мітчелла був у 1994 році, коли він знявся у фільмі «Хоробре серце», а потім артист взяв участь у зйомках стрічок: «Гладіатор», «Планета», «Місто пекла», «Життя на кону» та інших.

Відомо, що до цього Мітчелл був культуристом, отримавши титул Містер Всесвіт, і вигравши ряд інших змагань і титулів з фітнесу.

Він також був удостоєний найбільшої нагороди WWF як "Жива легенда" і став найсильнішою людиною Великобританії.

Однак ще у 2006 році Мітчелл переніс серйозний серцевий напад після того, як виграв свій п'ятий титул чемпіона світу з фітнесу.

У актора залишилися дружина і діти.

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