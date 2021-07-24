Стало відомо про смерть актора і бодібілдера Майка Мітчелла
Смерть настала 23 липня в Туреччині, акторові було 65 років. Близькі розповіли, що артист помер від природних причин.
За інформацією TMZ, Майк Мітчел пішов з життя в човні.
Менеджер актора з жалем зазначив, що той був чесною людиною, справжнім артистом і його другом. Раптова смерть стала ударом для багатьох.
"Для мене завжди було честю працювати менеджером на вас.
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Прийміть мої щирі співчуття, дружина Деніз Мітчелл, і діти.
Познайомитися з вами й дружити було безцінно. Спочивай з миром", - написав представник актора.
Прорив в акторській діяльності у Мітчелла був у 1994 році, коли він знявся у фільмі «Хоробре серце», а потім артист взяв участь у зйомках стрічок: «Гладіатор», «Планета», «Місто пекла», «Життя на кону» та інших.
Відомо, що до цього Мітчелл був культуристом, отримавши титул Містер Всесвіт, і вигравши ряд інших змагань і титулів з фітнесу.
Він також був удостоєний найбільшої нагороди WWF як "Жива легенда" і став найсильнішою людиною Великобританії.
Однак ще у 2006 році Мітчелл переніс серйозний серцевий напад після того, як виграв свій п'ятий титул чемпіона світу з фітнесу.
У актора залишилися дружина і діти.
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