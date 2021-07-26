Погода в понеділок 26 липня буде переважно сухою і комфортною

Всі вихідні на Україну діє антициклон DANA, який приніс комфортні умови. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Так, 26 липня синоптики обіцяють суху погоду з легким вітром з температурою вночі 11-17 °, на морі до 20 °, а вдень 24-30 °, в південній частині України стовпчик термометра підніметься до 33 ° тепла. Невеликий дощ лише можливий на Прикарпатті й Закарпатті.

У Києві та Київській області - без опадів, вітер переважно південно-східний 3-8 м/с. Температура вночі 15-17 °, вдень 27-29 ° тепла.

Зазначимо, в наступному місяці синоптики обіцяють в Україні похолодання, які будуть змінюватися з нестерпною спекою.

Зокрема, "народний синоптик" Леонід Горбань повідомив, що до середини серпня буде аномальна спека, але з 18-го температура знову піде на спад.

Перед Днем Незалежності нове потепління - до 26-28 градусів, а закінчиться місяць проливним дощем.

На відміну від липня, який повинен завершиться комфортними умовами, але з дощами.

Інші синоптики нічого не говорять про високі температури. За їх прогнозом липень закінчиться з високими градусами + 27 + 32, а дощів буде помірно.

Нагадаємо, погода влаштує українцям " гойдалки"

Як повідомляла Politeka, Нова стихія "вдарила" по Україні: термінове попередження і кадри

Також Politeka писала, що грозові дощі атакують Україну, спека знайде нову жертву