На українській трасі сталася велика дорожньо-транспортна пригода

26 липня в селі Розвадів Стрийського району Львівської області зіткнулися автомобілі Honda і Skoda. У ДТП постраждали діти, які перебували в авто.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НПУ в регіоні.

За даними слідства, автомобіль Honda, яким керував 63-річний житель Львова, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну і врізався в Skoda, в якій за кермом був 54-річний житель Тернопільщини.

В результаті зіткнення машин травми отримали обидва водії. Чотири пасажирки автомобіля Skoda також постраждали, серед травмованих троє дітей у віці 5, 8 і 10 років і 21-річна дівчина.

Судячи зі знімків авто зім'яло від удару.

Травмувався і водій Honda і його 40-річна пасажирка. Всіх постраждалих госпіталізували. Інформація про стан здоров'я постраждалих уточнюється.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Через відповідну ДТП на трасі Київ-Чоп було ускладнення в русі автомобілів.

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