Потужний вибух прогримів на газопроводі
У мережі місцева мешканка Любов одна з перших поділилася тим, що відбувалося.
"Горить газ, полум'я вище церкви, дуже страшно. Вибухова хвиля в районі 1 км, вибило вікна. П'ємо валер'янку".
Пізніше стало відомо, що прес-служба ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський" повідомила, що о 18 годині 15 хвилин по Москві в Пермському краї біля річки Сілва сталася розгерметизація із загорянням.
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Постраждалих немає. Всі подробиці інциденту з'ясовуються.
Зазначимо, днями сталася пожежа на українському підприємстві-на хімзаводі "Рівнеазот".
В результаті НП сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. В результаті ніхто не постраждав, але людей налякала велика руда хмара.
Фахівці впоралися з нештатною ситуацією протягом 40 хвилин.
Однак все ж стався викид нітрозних газів в незначній кількості, і показники повітря залишилися в межах допустимих норм.
Нагадаємо, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.
Як повідомляла Politeka, НП на хімзаводі, місто накрило димом
Крім того, Politeka писала, мощний вибух прогримів на великому українському заводі