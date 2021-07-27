Потужний вибух прогримів на газопроводі

У мережі місцева мешканка Любов одна з перших поділилася тим, що відбувалося.

"Горить газ, полум'я вище церкви, дуже страшно. Вибухова хвиля в районі 1 км, вибило вікна. П'ємо валер'янку".

Пізніше стало відомо, що прес-служба ТОВ "Газпром Трансгаз Чайковський" повідомила, що о 18 годині 15 хвилин по Москві в Пермському краї біля річки Сілва сталася розгерметизація із загорянням.

Постраждалих немає. Всі подробиці інциденту з'ясовуються.

Зазначимо, днями сталася пожежа на українському підприємстві-на хімзаводі "Рівнеазот".

В результаті НП сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. В результаті ніхто не постраждав, але людей налякала велика руда хмара.

Фахівці впоралися з нештатною ситуацією протягом 40 хвилин.

Однак все ж стався викид нітрозних газів в незначній кількості, і показники повітря залишилися в межах допустимих норм.

Нагадаємо, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.

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