У Німеччині сталася масштабна НП

На місці вибуху піднялася величезна хмара диму в Леверкузені, пише "Washington post".

Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Німеччини класифікувало вибух як "крайню загрозу" і попросило жителів залишатися всередині і тримати вікна і двері закритими.

Причину вибуху поки з'ясувати не вдалося, на місці працюють пожежники.



Через деякий час компанія "Bayer" спростувала, що на хімічному заводі підприємства вибух. Там повідомили, що НП сталася в центрі утилізації відходів.

У Мережі вже почали публікувати перші кадри надзвичайної події:

Explosion in Leverkusen: huge column of smoke over the Chempark Bayer, Leverkusen Germany. pic.twitter.com/IDzTzmVvUV — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021

На опублікованих кадрах видно, що над заводом вже піднявся величезний стовп диму.



Місцеве населення вже попередили про необхідність негайно закрити вікна та двері.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021

Нагадаємо, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.

Як повідомляла Politeka, ПП на хімзаводі, місто накрило димом

Крім того, Politeka писала, потужний вибух прогримів на великому українському заводі