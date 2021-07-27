У Німеччині сталася масштабна НП
На місці вибуху піднялася величезна хмара диму в Леверкузені, пише "Washington post".
Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Німеччини класифікувало вибух як "крайню загрозу" і попросило жителів залишатися всередині і тримати вікна і двері закритими.
Причину вибуху поки з'ясувати не вдалося, на місці працюють пожежники.
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Через деякий час компанія "Bayer" спростувала, що на хімічному заводі підприємства вибух. Там повідомили, що НП сталася в центрі утилізації відходів.
У Мережі вже почали публікувати перші кадри надзвичайної події:
На опублікованих кадрах видно, що над заводом вже піднявся величезний стовп диму.
Місцеве населення вже попередили про необхідність негайно закрити вікна та двері.
Нагадаємо, вибух прогримів посеред вулиці в Кам'янці-Подільському, серед постраждалих дитина: з'явилися подробиці і кадри.
Як повідомляла Politeka, ПП на хімзаводі, місто накрило димом
Крім того, Politeka писала, потужний вибух прогримів на великому українському заводі