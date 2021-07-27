Вокаліст легендарної групи Metal Church пішов з життя у віці 55 років

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційні акаунти колективу в соціальних мережах, Майк Хоу помер у своєму будинку в Каліфорнії. Він був вокалістом хеві-метал-групи Metal Church, чия популярність припала на 1980-і роки.

"З глибоким жалем змушені повідомити про смерть нашого брата, друга і істинної легенди хеві-металу. Немає слів, ми спустошені", - написали колеги музиканта в некролозі.

Зазначимо, що причину смерті близькі розголошувати не стали. При цьому колеги виконавця звернулися до ЗМІ і шанувальників з проханням поважати право сім'ї Хоуа сумувати на самоті.

Як відомо, Metal Church була заснована в далекому 1980-му році. Спочатку колектив називався Shrapnel і в ньому міг грати один із засновників Metallica Ларс Ульріх. Спочатку група виконувала кавери на відомі пісні, виступаючи в барах і на вечірках. Пізніше колектив став випускати свої власні хіти і став неймовірно популярним. Майк Хоу став вокалістом колективу в 1989 році.

Нагадаємо, що пішов з життя знаменитий музикант, хіт якого обожнюють мільйони: "страждав від...".

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