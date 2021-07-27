Вокалист легендарной группы Metal Church ушел из жизни в возрасте 55 лет

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальные аккаунты коллектива в социальных сетях, Майк Хоу скончался в своем доме в Калифорнии. Он был вокалистом хеви-метал-группы Metal Church, чья популярность пришлась на 1980-е годы.

«С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить о кончине нашего брата, друга и истинной легенды хеви-металла. Нет слов, мы опустошены», - написали коллеги музыканта в некрологе.

Отметим, что причину смерти близкие разглашать не стали. При этом коллеги исполнителя обратились к СМИ и поклонникам с просьбой уважать право семьи Хоуа скорбеть в уединении.

Как известно, Metal Church была основана в далеком 1980-м году. Сначала коллектив назывался Shrapnel и в нем мог играть один из основателей Metallica Ларс Ульрих. Изначально группа исполняла кавера на известные песни, выступая в барах и на вечеринках. Позже коллектив стал выпускать свои собственные хиты и стал невероятно популярным. Майк Хоу стал вокалистом коллектива в 1989 году.

Напомним, что ушел из жизни знаменитый музыкант, хит которого обожают миллионы: "Страдал от...".

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