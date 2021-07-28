На популярній трасі в Україні сталася чергова ДТП
У Рівненській області на дорозі Київ-Чоп зіткнулися вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter і автобус нерегулярних перевезень Львів – Київ, в якому їхали паломники.
Подробиці трагедії повідомила прес-служба ГУ ДСНС у регіоні.
Від руйнівного удару фургон перекинувся на бік у кюветі. Щоб уникнути можливої пожежі рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в авто.
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У момент аварії всередині автобуса знаходилися 56 паломників і 2 водія. Всі вони поверталися з Києва до Львова. У ДТП постраждав тільки водій фургона. В автобусі після ДТП, на щастя, лише розбиті шибки і пом'ятий бампер.
Співробітники поліції примчали на місце ДТП, щоб встановити всі обставини аварії. До надання допомоги на місце аварії залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ять рятувальників.
Варто відзначити, що в Києві 27 липня пройшли заходи з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі. Паломників УПЦ МП доставляли до Володимирської гірки на автобусах, один з таких і потрапив в аварію на трасі Київ-Чоп.
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