На Івано-Франківщині на житловий будинок впав літак
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі ГУ ДСНС України (щоб подивитись відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався вдень, 28 липня, в селі Шепарівці, Коломийського району.
Легкомоторний спортивний літак впав прямо на приватний житловий будинок і загорівся.
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В результаті НП 4 людини загинули. Пожежу рятувальникам вже вдалося ліквідувати.
Раніше ми повідомляли, що 17 липня близько шостої години ранку біля села зайве (Миколаївська область) впав вертоліт Мі-2 ПРИВАТНОГО агропідприємства. В результаті аварії сталася пожежа, і загинули пілот зі своїм помічником.
На місці події працювали співробітники відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Нагадаємо, що над пляжами в Україні кружляють вертольоти, відео
Як повідомляла Politeka, літак з людьми зник з радарів відразу після зльоту
Також Politeka писала, що впав вертоліт з українцями в озеро, уламки дістали з глибини