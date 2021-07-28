На Івано-Франківщині на житловий будинок впав літак

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Telegram-каналі ГУ ДСНС України (щоб подивитись відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався вдень, 28 липня, в селі Шепарівці, Коломийського району.

Легкомоторний спортивний літак впав прямо на приватний житловий будинок і загорівся.

В результаті НП 4 людини загинули. Пожежу рятувальникам вже вдалося ліквідувати.





Раніше ми повідомляли, що 17 липня близько шостої години ранку біля села зайве (Миколаївська область) впав вертоліт Мі-2 ПРИВАТНОГО агропідприємства. В результаті аварії сталася пожежа, і загинули пілот зі своїм помічником.

На місці події працювали співробітники відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.







