У популярному серед туристів турецькому регіоні Анталья вирують масштабні лісові пожежі

Як стало відомо в середу, 28 липня, полум'я підбирається вже впритул до житлових будинків. Про це пише місцеве видання Hurriyet, а також свідчать кадри, які публікують туристи в соцмережах.

Пожежі в регіоні стали наслідком сильної спеки. Займання виникло в лісовій зоні Єнікой. Точна причина поки не встановлена. Вогонь поширювався дуже швидко, і незабаром зайняв велику територію.

За останніми даними, пожежі встигли знищити десятки гектарів лісу. Через виниклу небезпеку для населення рятувальники евакуювали людей з п'яти районів.

В даний момент з вогнем борються літак, 19 вертольотів, а також більше сотні пожежних машин з 412 пожежними. Втім, поки що їм не вдається ліквідувати горіння.

Вогонь досяг житлових будинків міста Манавгат і знищив десятки будівель.

На кадрах, які туристи публікують в соцмережах, можна побачити, що на курортах в районі Анталії небо затягнуте густим чорним димом. При цьому місцева влада стверджує, що вогонь поки далеко від прибережних територій, тому туристичним районам рано турбуватися.

Міністр лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі повідомив, що в результаті масштабної НП в країні постраждали 53 людини.

Відзначимо, що Туреччина – один з найпопулярніших серед українців закордонних курортів.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила Хортицю: у керівництві говорять про підпал.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів на підприємстві, людей просять закриватися вдома: деталі і кадри НП в Німеччині.

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