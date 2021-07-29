Страшна новина сколихнула Харківщину, зниклу маленьку дівчинку знайшли жорстоко вбитою

Так, тіло 6-річного Мирослави Третяк з ознаками насильницької смерті знайшли 28 липня близько 23:50 в покинутому будинку в смт Старий Салтів, повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, підозрюваному 13 років. Ним виявився місцевий житель, сусід Мирослави, з яким дівчинка вирушила гуляти напередодні. Відомо, що він закінчив 4-й клас.

Поліцейські встановлюють обставини трагедії, запросивши матір підлітка у відділення. В даний час готується клопотання до суду про дозвіл на допит хлопця і приміщення його в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Тим часом, в Мережі з'явилися подробиці. У Телеграм-каналі "Труха-Харків" пишуть, що хлопчик є шкуродером і вже, мовляв, на поганому рахунку у поліції.

"Минулого тижня в чужому дворі вбив з особливою жорстокістю трьох цуценят (за свідченнями таких же підлітків, бив об землю і вішав)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на пошуки дівчинки були кинуті всі сили, включаючи бійців ДСНС і кінологів, після того, як її мати заявила про зникнення дитини близько 18 години 28 липня. За словами жінки, Мирослава без попиту пішла з двору, де гуляла з сусідським хлопчиком.

Подію кваліфікували за ст. 115 КК України - умисне вбивство. За це підозрюваному загрожує тюремний термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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