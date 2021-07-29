На Бразилію обрушилися сильні снігопади
У червні в країні починається зима, але ні про які морози, звичайно, мови раніше не йшло: на півдні країни середньомісячна температура зазвичай складала+20°С,
Температура в Бразилії в липні вважається найнижчою, і на територію країни знову приходять дощі: вдень на вулиці +19°С, вночі може бути похолодання до +12 градусів.
Але в цьому році жителі і туристи були просто ошелешені: країну раптово засипало снігом.
Бразильський Національний інститут метеорології попереджає, що найближчі дні в деяких районах -10 градусів будуть відчуватися як 25-градусний мороз.
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Такі низькі температури, які супроводжуються сильним вітром, зовсім нехарактерні для даного регіону.
"Сніг ... у Бразилії ... дуже холодно ... Я не знаю, що діється в цій країні ... Не можу згадати, коли в останній раз у нас були такі низькі температури", - пишуть люди в мережі, і публікують кадри негоди.
Відомо, що опади випали на території штатів Ріу-Гранді-ду-Сул і Санта-Катаріна. Бразильські метеорологи повідомляють, що снігом завалило не менше 16 міст на півдні країни.
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