У ДТП загинули чоловік, жінка та їх 12-річна дитина
На Черкащині внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули двоє дорослих та дитина. Вони були членами однієї сім'ї.
Як інформує відділ комунікації поліції в області, смертельна аварія сталася неподалік Малої Севастянівки Уманського району, приблизно о 09: 00 четверга.
"Чоловік, дружина та їх 12-річна дитина загинули в результаті дорожньо – транспортної пригоди на автодорозі "Стрий – Тернопіль – Кропивницький - Знам'янка" в Черкаській області", - йдеться в повідомленні.
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Поліція встановлює причини та обставини ДТП.
Встановлено, що на автодорозі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка 40-річний водій легковика виїхав за зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажним автомобілем Renault. Від удару білий Volkswagen зім'яло, а його уламки розлетілися на дорозі. Вантажівка ж з'їхала з проїжджої частини і перекинулася.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
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