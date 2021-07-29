У ДТП загинули чоловік, жінка та їх 12-річна дитина

На Черкащині внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули двоє дорослих та дитина. Вони були членами однієї сім'ї.

Як інформує відділ комунікації поліції в області, смертельна аварія сталася неподалік Малої Севастянівки Уманського району, приблизно о 09: 00 четверга.

"Чоловік, дружина та їх 12-річна дитина загинули в результаті дорожньо – транспортної пригоди на автодорозі "Стрий – Тернопіль – Кропивницький - Знам'янка" в Черкаській області", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Встановлено, що на автодорозі Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка 40-річний водій легковика виїхав за зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажним автомобілем Renault. Від удару білий Volkswagen зім'яло, а його уламки розлетілися на дорозі. Вантажівка ж з'їхала з проїжджої частини і перекинулася.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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