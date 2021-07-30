У недобудованому будинку в Києві стався сильний вибух

У Шевченківському районі міста Києва прогримів потужний вибух. Його було чутно відразу в трьох районах: Подільський, Шевченківський і Солом'янський. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Київ Оперативний.

Як передають, вибух стався близько 23:10 на території парку "Кирилівський Гай", біля психіатричної лікарні, а саме в недобудові, де гуляли хлопець з дівчиною.

Коли дівчина вийшла з будівлі, то стався вибух. 21-річний хлопець помер на місці. За попередніми даними -самогубство.

Подробиці НП поки не відомі, поліція встановлює остаточну причину смерті 21-річного загиблого.

Як передавала Politeka, нещодавно в Київському торговому центрі прогримів вибух. Виявилося, що підірвали почтомат. В одному з поштових кейсів виявився саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, вибух пролунав біля супермаркету в Одесі: кадри з місця НП і перші подробиці

Також, популярний серед українців курорт охопили масштабні пожежі, полум'я дісталося будинків: кадри НП

Politeka розповідала, трагедія на трасі Київ-Одеса, автобус влетів у вантажівку: вижили не всі





