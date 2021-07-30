У недобудованому будинку в Києві стався сильний вибух
У Шевченківському районі міста Києва прогримів потужний вибух. Його було чутно відразу в трьох районах: Подільський, Шевченківський і Солом'янський. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Київ Оперативний.
Як передають, вибух стався близько 23:10 на території парку "Кирилівський Гай", біля психіатричної лікарні, а саме в недобудові, де гуляли хлопець з дівчиною.
Коли дівчина вийшла з будівлі, то стався вибух. 21-річний хлопець помер на місці. За попередніми даними -самогубство.
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Подробиці НП поки не відомі, поліція встановлює остаточну причину смерті 21-річного загиблого.
Як передавала Politeka, нещодавно в Київському торговому центрі прогримів вибух. Виявилося, що підірвали почтомат. В одному з поштових кейсів виявився саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.
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