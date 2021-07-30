Єдиний син відомого російського актора театру та кіно Інокентія Смоктуновського Пилип потрапив у психлікарню

Як відомо, 63-річного єдиного сина відомого актора Пилипа Смоктуновського нещодавно госпіталізували, передає "360". За даними, зараз Смоктуновський-молодший перебуває в психіатричній клінічній лікарні № 1 імені М. А. Алексєєва.

Швидку допомогу чоловікові викликали родичі. Повідомляється, що Пилип почав відмовлятися від їжі та води, а також від особистої гігієни, зокрема не хотів митися та жалувався на сплутаність свідомості. Останнім часом чоловік вів відлюдницький спосіб життя та страждав від алкоголізму, не спілкувався з журналістами.

Після смерті батька, чоловік жив разом з матір’ю та сестрою, заробляв на життя перекладачем.

Пізніше сестра Смоктуновського Марія заявила, що у брата дійсно проблеми, але деталів не розповіла, тому що стало причиною розладів психічного здоров’я чоловіка – невідомо.

Зауважимо, що Пилип Смоктуновський був студентом Театрального училища імені Щукіна, однак покинув його. Відомо, що Пилип знімався в "Маленьких трагедіях" і в "Мертвих душах", хотів піти по кроках батька, однак з кар’єрою актора не склалося. Ймовірно, те, що Смоктуновський не виправдав надій батька та не став успішним актором, сильно позначилося на його здоров’ї.

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