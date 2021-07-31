Погода в Україні 31 липня продовжить засмучувати українців сильною спекою і грозовими дощами
Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз погоди на вихідні. Згідно з даними, в суботу дощі увірвуться в західні і східні регіони. В інших областях очікується сильна спека до 30-32 градусів.
Варто відзначити, що грози в західних областях лише трохи зіб'ють температуру. Вдень там очікується 28-30 градусів, а вночі температура опуститься до 14-16 градусів. На Сході буде схожа ситуація, тільки вночі температура очікується в межах 16-19 градусів.
А ось центральні і південні регіони продовжить атакувати сильна спека. У Києві температура підніметься до 32 градусів. Такий же температурний режим очікується в південних областях.
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Зазначимо, що найближчими днями дощі атакуватимуть Україну. У перших числах серпня температура в західних регіонах через несприятливі погодні умови впаде до 23-25 градусів.
Нагадаємо, що грозові дощі обрушаться на нові області, спека буде ще сильнішою: якою буде погода.
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