Погода в Україні 2 серпня буде дуже спекотною, незважаючи на те, що майже по всій країні пройдуть дощі, місцями навіть з градом

Як передає Politeka.net з посиланням на сайт Укргідрометцентру, у понеділок, 2 серпня, в Україні збережеться спекотна погода. При цьому західним, північним і центральним областям синоптики обіцяють опади.

Так, короткочасні дощі, подекуди грози, а в окремих районах град і шквали 15-20 м/с пройдуть скрізь, крім сходу і південного сходу. Температура повітря вдень на півночі, сході, півдні та в центрі очікується до 33-35 (у Луганській області до 36) градусів, вночі - 19-22.

На заході дощі все ж принесуть жителям деяку прохолоду. Тут обіцяють 23-29 градусів вдень і 17-20 вночі.

У Києві 2 серпня також йтимуть короткочасні дощі, місцями грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 19-21, вдень 29-31 градусів.

За даними ДСНС, погода в понеділок, 2 серпня, в Одеській, Миколаївській та Харківській областях ознаменується серйозними грозами, оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня останній літній місяць буде дещо спекотніше норми. При цьому днів з опадами також буде вистачати.

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